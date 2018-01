Opera Mini: US$ 1 bi por ano em tráfego de dados - Link - Estadão

A Opera publicou hoje o estudo sobre internet móvel “State of the Mobile Web”, baseado nos dados dos 50 milhões de usuários que usam o navegador Opera Mini nos seus celulares. A quantidade de tráfego nos dez países que mais usam o Opera Mini (Rússia, Indonésia, Índia, China, Ucrânia, África do Sul, Nigéria, Estados Unidos, Vietinã e Grã-Bretanha) gerou US$ 103,8 milhões de dólares em fevereiro, o que dá aproximadamente US$ 1,2 bilhão por ano para as operadoras.

Para ver o relatório completo clique aqui. Os últimos dados sobre a Améria Latina são de outubro. Eles podem ser consultados neste endereço.