Opera vê papel-chave em projeto do Facebook - Link - Estadão

Empresa espera que seu navegador para celulares tenha destaque no plano de internet acessível da rede social

OSLO – A empresa norueguesa de navegadores para internet Opera Software espera que seu navegador para celulares assuma um papel chave no projeto liderado pelo Facebook que visa aumentar o acesso dos usuários de terceiro mundo à web, disse o presidente-executivo da companhia à Reuters.

O projeto, chamado Internet.org, foi lançado na semana passada pelo presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, que disse querer tornar a internet acessível para os 5 bilhões de pessoas ao redor do mundo que não estão online.

O presidente-executivo do Opera, Lars Boilesen, afirmou que cerca de 40% do tráfego do Facebook já passa pelo Opera nos mercados emergentes.

Ele afirmou que apesar de não esperar ganhos de curto prazo no projeto, ele tem esperanças de que ele ajudará a impulsionar o número de usuários da companhia.

“Desde que começamos esta empresa, nosso objetivo tem sido o de fazer com que um número cada vez maior de pessoas usem nosso software. Nós apenas temos que descobrir uma maneira de ganhar dinheiro com isso mais tarde”, afirmou.

O Opera gera receita a partir de pesquisas e publicidade em seus navegadores, e por meio de parcerias com operadoras de telefonia móvel.

Relativamente pouco usado em desktops, o Opera tem 260 milhões de usuários –de sua base de 300 milhões– com navegadores da empresa nos seus celulares, por causa de sua capacidade de comprimir o conteúdo para download.