Operação antivirus não causa 'apagão' da internet - Link - Estadão

Graças à intensa divulgação nos EUA do problema, número de usuários que precisaram ser desconectados foi baixo

SÃO PAULO – A operação do FBI para conter o vírus DNSChanger foi considerada um sucesso nos EUA. As piores previsões, de que até 350 mil pessoas podiam ficar sem internet, não se concretizaram.

Quando deu 1h00 da manhã (horário de Brasília) de segunda-feira, 9, a polícia federal dos EUA desligou servidores que poderiam estar mantendo online computadores infectados. O fato de não ter sido registrado um “apagão” provou que boa parte dos usuários já tinham tomado providências para corrigir o problema.

Durante meses, Google, Facebook, o FBI e provedores de acesso nos EUA bombardearam usuários com avisos e emails sobre o vírus e como se livrar dele.

Ao mesmo tempo, provedores de acesso americanos como AT&T e Verizon ofereceram opções para que usuários ficassem online, caso fossem desconectados pela ação do FBI.

Estima-se que um total mundial de 211 mil computadores tenha o vírus. Nos EUA, o número vinha baixando progressivamente, graças à ampla divulgação do problema. No dia 4 de julho, havia 45.600 aparelhos infectados. No dia 8, o número era de 41.800. Estima-se que, no Brasil, seis mil computadores estejam infectados.

O vírus de computador foi criado para direcionar os internautas para páginas falsas no lugar das verdadeiras na internet. O FBI conseguiu prender fraudadores por esse tipo de crime, mas as máquinas foram mantidas ativas por um tempo para não prejudicar as pessoas e serão desligadas amanhã.

O DNS (Domain Name System, Serviço de Nomes de Domínio em português) é importante porque funciona como um tradutor para a comunicação em rede de computadores. Na rede, cada endereço representa um conjunto de números que permitem que os computadores estabeleçam uma comunicação entre si.

Ou seja, quando as pessoas digitam um endereço como o de um banco, o DNS interpreta o link como um conjuntos de números conhecidos como IP (Internet Protocol) para transmitir os dados para as máquinas. Isso evita também que as pessoas tenham que ficar decorando grupos de números, muito mais complicados do que palavras e siglas.

Veja aqui como identificar e tratar o vírus DNSChanger.