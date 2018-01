Operação contra cartel de drogas é cancelada - Link - Estadão

Anonymous volta atrás da ameaça de divulgar as identidade de membros de cartel mexicano conhecido por sua violência

SÃO PAULO – O Anonymous voltou atrás e cancelou a operação que prometia divulgar a identidade de membros do grupo Los Zetas, um dos mais poderosos – e violentos – carteis de drogas do México. A ação estava marcada para este sábado, dia 5, mas foi publicamente cancelada por porta-vozes do grupo por meio de um comunicado enviado ao jornal mexicano Milenio.

“Nós podemos ser administradores irresponsáveis que condenam os participantes (da Operação Cartel) à morte. Nós discutimos muito o assunto e todos decidimos cancelar a operação”, disseram dois membros do grupo ao jornal. Segundo eles, a ameça foi feita em nome do grupo, mas não tem o apoio do coletivo de hackers, que desde já se exime de qualquer responsabilidade por conteúdos relacionados ao cartel que venham a ser publicados.

O cancelamento da ação veio na hora certa. Segundo a empresa de inteligência Stratfor, a simples ameaça feita pelos hackers possivelmente irá resultar em violência. Em um relatório publicado na terça-feira, 1, a empresa afirma:

“Vimos relatórios que mostram que o grupo Los Zetas está colocando seus próprios peritos em computadores para localizar as pessoas envolvidas na campanha online contra o cartel, o que indica que o grupo criminoso está levando as ameaças muito a sério. Os envolvidos enfrentam grande risco de lesão, rapto e morte – a julgar pela forma como os Los Zetas lidaram com ameaças no passado”.

Em um vídeo do YouTube, um dito membro do Anonymous afirmava que o grupo possuía informações sobre traficantes, policiais, jornalistas e taxistas que colaboram com o Los Zetas. Ele ameaçava divulgá-las a menos que o cartel libertasse um membro do coletivo hacker que teria sido sequestrado em Veracruz (um estado mexicano) durante outra atuação do Anonymous.

Mesmo com o desmentido feito pelos que seriam os porta-vozes do grupo, alguns membros ainda sustentam que a Operação Cartel acontecerá no dia marcado. Pelo Twitter, o hacker Sabu afirmou que a Operação Cartel está mais viva do que nunca. “Nossa guerra é contra a corrupção nos dois lados do espectro. Vamos a GUERRA!”, escreveu.