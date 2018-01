Operadora nos EUA restringe Facetime - Link - Estadão

Nos EUA, AT&T passa a restringir chat em vídeo por internet móvel; operadora é acusada de ferir a neutralidade de rede

Facetime passa a funcionar pela internet móvel no iOS 6. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Uma das novidades do iOS 6 foi a possibilidade de se fazer chamadas em vídeo pelo Facetime através da internet móvel. Só que a novidade pode não ser aproveitada pelos clientes da operadora de telefonia AT&T nos EUA.

O chat pelo Facetime ficava restrito à conexão Wi-Fi – mas a Apple passou a permitir o funcionamento da ferramenta através da internet móvel no iOS 6. Isso preocupou a AT&T: o chat em vídeo, é claro, consome um volume alto de dados. Sem se preocupar com princípios básicos de neutralidade de rede aprovados nos EUA, a operadora decidiu limitar o uso do recurso.

A AT&T disse que o Facetime continuará disponível nos planos de dados compatilhados, que são os mais caros. E que o bloqueio é uma maneira de fazer os clientes optarem por planos maiores.

As regras da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) sobre neutralidade entram em vigor em novembro. O FCC proíbe as empresas de banda larga e telefonia móvel de bloquearem o acesso à serviços e determina que os usuários sejam avisados quando houver restrição no tráfego de dados por congestionamento.

Grupos que lutam pelos direitos do consumidos nos EUA questionaram a prática no FCC. As ONGs Public Knowledge, Free Press e o New America Foundation’s Open Technology Institute farão uma reclamação oficial em dez dias.

No Brasil, a neutralidade da rede é um dos prontos mais polêmicos do Marco Civil da Internet. O texto da lei, que prevê que operadoras não podem discriminar tráfego de dados da rede, enfrenta forte oposição das operadoras de telefonia e internet.