Operadora testa 4G em iPhone - Link - Estadão

Documentos obtidos por site mostram testes de compatibilidade de iPhones com o padrão de internet de alta velocidade

SÃO PAULO – Uma das grandes operadoras norte-americanas parceiras da Apple estaria testando o padrão LTE (Long Term Evolution), que garante mais velocidade à aparelhos móveis que o 3G, em iPhones. O Boy Genius Report publicou documentos, os quais chama de “evidências”, que mostram uma lista de códigos que evidenciaria o teste. As gigantes Verizon e AT&T são parceiras da empresa de Steve Jobs e já implantaram redes 4G em algumas regiões dos Estados Unidos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Isso não significa necessariamente que todo aparelho Apple a ser lançado virá equipado com modem 4G LTE, mas isso certamente mostra que a Apple não está à margem da situação enquanto as redes de 4G LTE continuam a avançar pelo mundo”, diz o site.

Os documentos, somados aos rumores sobre a chegada do iPhone 5 para setembro, geram inevitavelmente palpites sobre a introdução do novo padrão já nessa versão do smartphone que está por vir.

Aparelhos com 4G poderão atingir velocidades de download de até 12 Mbps e de upload, até 5 Mbps. Atualmente, com o padrão 3G, as velocidades, respectivamente, são de 1,4 e 0,8 Mbps.

—-

Leia mais:

• Operadora desiste de tablet 4G da RIM

• China Mobile quer globalizar sua rede 4G

• Operadora coreana quer trazer 4G ao Brasil