Operadoras brasileiras já têm chip do iPhone 5 - Link - Estadão

Chip menor é usado no iPhone 5, lançado nesta quarta-feira, e com previsão de chegada em outros mercados em dezembro

Lado a lado: SIM Card padrão, Mini SIM, Micro SIM e o Nano SIM. FOTO: Reprodução/Wikimedia Commons

SÃO PAULO – As operadoras brasileiras já têm estoques de SIM cards no novo formato usado pelo iPhone 5. De acordo com uma fonte de um fabricante desse tipo de chip ouvida pelo Link, os novos cartões que identificam a linha do assinante já estão sendo entregues no Brasil para as “grandes operadoras”.

“Eles estão se preparando para os clientes que vão ao exterior e compram o novo iPhone”, disse a fonte. “Algumas já têm estoque formado.” De acordo com ele, nenhum outro celular adota o mesmo padrão nano SIM além do iPhone 5.

A diferença do novo chip – conhecido como nano SIM ou 4 Form Factor – é que ele tem um formato menor e é mais fino. Com isso, há grandes chances de que um chip cortado não funcione na nova entrada do iPhone 5. A solução é adotada por muitos usuários que usam o iPhone 4 e 4S, que utiliza cartões “micro SIM”, menor do que o chip tradicional.

O iPhone 4 foi também o primeiro celular a utilizar o padrão micro SIM, que mais tarde seria adotado por outros fabricantes além da Apple.

Vivo. A Vivo confirmou na noite desta quarta-feira que tem um estoque de nano SIM e que vai começar a comercializá-lo em suas “principais lojas” a partir deste sábado.