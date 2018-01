Operadoras divulgam preços do iPhone 5 - Link - Estadão

Operadora divulgou os preços de três modelos do aparelho; modelo mais barato custará R$ 2.399

SÃO PAULO – A TIM iniciou nesta sexta-feira, 7, a pré-venda do iPhone 5. O mais recente modelo do smartphone da Apple começa a ser vendido no dia 14 pelas operadoras brasileiras, incluindo a TIM.

Num primeiro momento, apenas o modelo de 32 GB será comercializado na TIM, ao preço de R$ 2.699. Já o iPhone 5 de 16 GB custará R$ 2.399 e o de 64 GB sairá por R$ 2.999. A TIM vende os aparelhos desbloqueados sem descontos. As promoções são feitas nos planos.

De acordo com a operadora, os preços da loja virtual serão os mesmos nas lojas físicas. No site, o limite do parcelamento é em dez vezes, já nas lojas é de 12 vezes.

Quase um ano atrás, o preço do iPhone 4S na TIM era divulgado da seguinte forma: 16GB por R$ 1.899, de 32 GB por R$ 2.199 e o de 64GB por R$ 2.499.

Vivo - A Vivo informou que vai oferecer o iPhone 5 a partir de R$ 1.449. Os preços irão variar conforme o plano escolhido. A operadora ainda não realiza pré-venda, mas tem em seu site um cadastro para quem quiser receber informações sobre a chegada do aparelho.

A operadora Claro diz que não têm os preços ainda.