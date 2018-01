Operadoras no topo das reclamações em 2011 - Link - Estadão

As operadoras Oi, Claro, Tim e Vivo ocupam, respectivamente, as segunda, terceira, quinta e sexta posições

BRASÍLIA – A exemplo de anos anteriores, bancos e operadoras de telecomunicações foram os campeões nacionais de reclamações de consumidores nos Procons em 2011, segundo boletim divulgado hoje pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça.

Do total de 1,6 milhão de atendimentos realizados pelos Procons no ano passado, 81.946 ocorrências diziam respeito ao grupo Itaú, seguido por Oi (80.894), Claro-Embratel (70.150), Bradesco (45.852), Tim (27.102) e Vivo (26.025).

De acordo com o documento, os problemas mais recorrentes enfrentados pelos consumidores no Brasil são relacionados a cartões de crédito (9,21%), telefonia móvel (7,99%), serviços bancários (7,26%), telefonia fixa (5,56%) e aparelhos celulares (5,44%).

Além disso, 35,46% das queixas dizem respeito a cobranças indevidas ou com informações insuficientes, enquanto 19,99% tratam de ofertas não realizadas. Outros 11,62% das reclamações estão relacionados a contratos não cumpridos e 11,19% são denúncias de má qualidade em produtos e serviços prestados.

Clique aqui para baixar o boletim completo do Ministério da Justiça.

/ Eduardo Rodrigues (Agência Estado)