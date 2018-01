Oppo lança smartphone CyanogenMod com câmera móvel - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Oppo, companhia chinesa conhecida por fabricar aparelhos sofisticados de blu-ray, acaba de assinar um contrato com a Cyanogen para produzir o primeiro smartphone dedicado ao sistema operacional CyanogenMod.

Na segunda-feira, 22, a Oppo apresentou o N1, com tela de 5,9 polegadas, processador quad-core de 1,7 GHz, 2GB de memória RAM e 16 ou 32 GB de armazenamento.

A maior novidade do smartphone, além de seu sistema operacional, entretanto, é a sua câmera de 13 MP, que pode ser rodada para frente e para trás, ideal para quem gosta de fazer auto-retratos. A montadora ainda não anunciou preços nem quais operadoras suportarão o modelo nos EUA, mas o lançamento do N1 está marcado para dezembro.

Ambição

Criado em 2009, o CyanogenMod é uma plataforma que usa as bases do Android, e é especificamente atraente para smartphones com sistemas operacionais defasados. Recentemente, a empresa divulgou que captou US$ 7 milhões no mercado para ampliar sua equipe e atingir mais usuários, buscando alcançar o terceiro lugar na lista dos sistemas operacionais mais usados.

Atualmente, as estatísticas oficiais dizem que 8 milhões de celulares carregam o Cyanogen Mod; entretanto, o dado refere-se apenas aos indivíduos que escolheram dividir seus dados com a Cyanogen – a estimativa é que a base de usuários real da empresa seja duas ou três vezes maior.