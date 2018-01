Oracle contrata ex-CEO da HP e é processada - Link - Estadão

A Oracle afirmou na segunda-feira que contratou Mark Hurd, ex-presidente-executivo da HP, que renunciou em meio a um escândalo de suposto assédio sexual. Hurd chega à Oracle como presidente, substituindo Charles Phillips, que renunciou, informou a companhia.

Mas a HP não ficou feliz em ver seu ex-executivo contratado por uma outra empresa e resolveu processar a Oracle. A HP pediu à Justiça que bloqueie que Mark Hurd se junte à Oracle, alegando que a contratação do executivo pela empresa rival de tecnologia coloca os segredos comerciais da HP em perigo.

A Oracle, terceira maior produtora mundial de software, nomeou Hurd como co-presidente e diretor na segunda-feira, um mês depois de sua renúncia na HP em meio a irregularidades nos relatórios de despesas de uma funcionária terceirizada da HP.

O acordo de saída de Hurd da HP não tinha uma cláusula que o impedisse de ir para uma empresa rival. Mas incluía um acordo de confidencialidade de dois anos.

Em uma ação judicial aberta em Santa Clara nesta terça-feira, a HP disse que, em suas novas posições, Hurd não poderá desempenhar suas funções sem necessariamente usar e revelar os segredos comerciais da HP e informações confidenciais a outras pessoas.

Apesar de ser rival da HP, em algumas situações a Oracle é parceira da empresa. A principal área de disputa entre as empresas é no mercado de servidores, depois que a Oracle comprou a Sun Microsystems por 5,6 bilhões de dólares.

Saída da HP

Hurd deixou a presidência da HP em 6 de agosto. Segundo a HP, o executivo registrou relatórios de despesas incorretos relacionados a Jodie Fisher, uma funcionária terceirizada que trabalhou para o gabinete de Hurd de 2007 a 2009.

“Mark fez um trabalho brilhante na HP e espero que faça ainda melhor na Oracle”, disse o presidente-executivo da empresa, Larry Ellison, em comunicado. Em 9 de agosto, Ellison havia criticado em carta o posicionamento da HP em relação à Hurd, que é seu amigo próximo.

As ações da HP acumulam queda de 13% desde a renúncia de Hurd. O executivo é considerado responsável por ressuscitar a HP ao cortar custos e buscar ambiciosas aquisições.

De acordo com a HP, os relatórios de despesas foram feitos para esconder “uma relação pessoal próxima” de Hurd com Jodie, que já foi atriz no passado, com aparições em shows de televisão e filmes.

(REUTERS)