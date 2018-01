Oracle e a ciência - Link - Estadão

A fabricante de software Oracle vai adquirir a empresa de programas de gerenciamento de dados farmacêuticos Phase Forward por cerca de 685 milhões de dólares, buscando fortalecer sua atuação no segmento científico.

As companhias informaram nesta sexta-feira que a Oracle pagará 17 dólares por ação da Phase em dinheiro, valor 30 por cento superior ao preço de fechamento da ação na véspera. As ações da Phase saltaram 29 por cento, a 16,89 dólares, antes da abertura do mercado.

O negócio deve ser concluído em meados deste ano. A Oracle afirmou que a combinação entre os softwares de ambas empresas permitirá que pesquisadores, médicos e profissionais da área clínica contribuam e compartilhem dados de forma mais eficiente.

O software de gerenciamento de dados da Phase é utilizado por farmacêuticas como AstraZeneca e Boston Scientific Corp.

(Reportagem de Ritsuko Ando)