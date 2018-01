Oracle se fortalece; e preço das ações sobe - Link - Estadão

O preço das ações da Oracle subiram nesta sexta-feira, 25, um dia após a divulgação de projeções de sólidas vendas de novos softwares corporativos.

Os dados sinalizam força da Oracle contra as concorrentes do mercado de data centers e computação em nuvem HP e IBM. Pelo menos 12 corretoras elevaram seus preços-alvo para as ações da Oracle.

“A Oracle está bem posicionada com sua gama de softwares e as fortes vendas. A aquisição da Sun Microsystems a colocou no mercado de data centers, permitindo que ela ofereça soluções integradas de hardware e software”, afirmou o Bank of America em relatório a clientes.

A Oracle, cujos produtos são usados no gerenciamento de bases de dados e serviços de automação, entrou no mercado de servidores e hardware com a aquisição da Sun Microsystems por US$ 7,5 bilhões no ano passado.

Às 15h44 (horário de Brasília), as ações da Oracle em Nova York subiam 2,1%, a US$ 32,82.

/ Sayantani Ghosh e Isheeta Sanghi (Reuters)