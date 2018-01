Oracle vai comprar Micros Systems em acordo de US$5;3 bilhões - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

BANGALORE – A Oracle anunciou que vai comprar a Micros Systems em um negócio de US$ 5,3 bilhões para ampliar suas ofertas para as indústrias de varejo e de hospitalidade.

A oferta de US$ 68 por ação representa um bônus de 3,4% sobre o preço do papel da Micros Systems no fechamento na sexta-feira.

As ações da Micros subiram 14% desde que a Bloomberg relatou, em 17 de junho, que as duas companhias estavam em conversas sobre um acordo.

A Micros Systems produz hardware e software de pontos de venda para restaurantes e hotéis.

O negócio é o maior da Oracle desde a aquisição da Sun Microsystems por US$ 5,6 bilhões em 2009.

/REUTERS