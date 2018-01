Orkut copia o botão 'Curtir' - Link - Estadão

No começo de março, o Google anunciou que o Orkut teria sua interface reformulada com base na opinião dos seus usuários. As fotos do perfil ficaram maiores, o menu de navegação foi para a esquerda e deixou espaço para uma destacada linha de atualizações aparecer bem no meio da tela. A verdade? Ficou a cara do Facebook, que já é a maior rede social na grande maioria dos países e que ameaça se tornar a predileta também por aqui, ainda que o Orkut conte com muito mais registrados (ainda que a maioria seja de inativos).

Completando o processo de clonagem, o Orkut anunciou nesta terça-feira que, além da reforma visual, ganharia também o seu próprio botão ‘Curtir’, aquele que o Facebook espalhou por caixas de comentários e sites do mundo inteiro.

O botão se chamará ‘Gostar’ e, quando clicado, mostrará 11 emoticons para que o usuário escolha e mostre o que pensa sobre determinado link, foto ou comentário. A plataforma mostrará uma contagem de quantas pessoas tiveram cada reação. O anúncio da nova funcionalidade foi feito nesta quarta-feira na comunidade oficial do Orkut Brasil.