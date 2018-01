Orkut 'entende' quem está nas fotos - Link - Estadão

O Orkut lançou uma ferramenta de detecção de rostos para fotos postadas nos álbuns. Se antes já era possível marcar fotos – dizer que uma pessoa da imagem corresponde a um perfil de um amigo -, agora esse processo já fica mais fácil, afirmam os responsáveis pelo Orkut no blog oficial da rede social.

Toda a vez que publicar uma foto, os algoritmos do novo recurso já irão reconhecer automaticamente quantos rostos existem na imagem. A partir daí, é só clicar nos quadradinhos ao redor de cada rosto que aparecerá uma janela para selecionar o amigo do Orkut correspondente. Nesta última tarefa, inclusive, o processo também fica mais facilitado. Não é mais preciso digitar o nome completo do amigo. Ao começar nas iniciais, o campo já sugere os nomes possíveis.

No anúncio, o Orkut fez questão de ressaltar que não haverá mudanças na privacidade dos usuários. “O Orkut consegue realmente identificar quando rostos aparecem nas fotos, mas sem realmente identificar indivíduos específicos.” O Orkut também afirmou que, “como o algorítimo não é perfeito”, óculos, iluminação e poses podem “enganar” o detector. Se isso acontecer, não muda nada. É preciso selecionar o amigo manualmente, como se fazia até agora.