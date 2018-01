Orkut imita Foursquare e lança badges - Link - Estadão

O Orkut embarcou na mania lançada pelo Foursquare para cativar os usuários — os badges. Badges (ou insígnias, em tradução literal) são selos que aparecem no perfil do usuário para registrar acontecimentos e conquistas pontuais. A novidade foi anunciada hoje, no blog oficial do Orkut.

No Foursquare – rede social de geolocalização – os badges comemoram quando o usuário faz check-in em diversos aeroportos (“Jetsetter”), ou quando ele aparece em um local onde vários outros membros do Foursquare também estão presentes (“Swarm”).

O Orkut adaptou a premiação às formas de interação mais comuns no site. Por exemplo, um usuário dono de comunidade com mais de um milhão de pessoas cadastradas ganha o selo de “Comunidade Milionária”, e quem tem conta no Orkut há mais de cinco anos vira “Veterano”. Confira na imagem abaixo alguns exemplos de selos lançados pelo Orkut.