Orkut lança botão de compartilhamento de conteúdo - Link - Estadão

O processo para adicionar o botão de compartilhamento de conteúdo é rápido e muito simples de ser feito, mas muda conforme o navegador que você estiver usando. Assim, o Orkut criou uma página para mostrar aos usuários do Internet Explorer, Firefox, Chrome e Safari como instalar a ferramenta. As instruções estão aqui.

O resultado é bem interessante. É claramente inspirado no Twitter, que se destaca justamente pelo sistema rápido e fácil de indicação de links a amigos. Só que aqui ficou tudo ainda mais simples, já que não é necessário copiar e colar nenhuma URL (muito menos colocá-la em um encurtador): basta clicar no botão.

No caso de reportagens de sites de jornais, revistas e portais, ao apertar o botão “Compartilhar no Orkut” você já mostra aos seus amigos o título, o sub-título e a foto da matéria, além de ter um espaço para o seu comentário e os dos seus amigos – e tudo pode ser feito da página do perfil de cada um. Quando um vídeo do YouTube é compartilhado, por exemplo, aparecerá o seu nome, um trecho da descrição e uma imagem.

(Fernando Martines)