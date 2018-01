Orkut muda organização e interface - Link - Estadão

O Orkut começa nesta terça, 24, a implementar mudanças grandes na interface e na estrutura da rede social. A partir de hoje, o Orkut organiza sua lista de amigos em subgrupos, reunidos por características em comuns. A ideia é facilitar o compartilhamento de conteúdo em cada um desses grupos, considerando que nem sempre o usuário quer dizer a mesma coisa em todos os meios que ele frequenta.

As novidades foram anunciadas pelo Google hoje e, de acordo com a empresa, até o fim dessa semana todos os perfis devem estar visualizando as sugestões de grupos e a nova timeline de atualizações, que agrupa na mesma lista as atualizações do grupo selecionado, os aniversários, os pedidos de amizade e os depoimentos. Na visualização, o novo Orkut exibirá cada grupo em uma aba diferente, o que transformará praticamente cada grupo em uma rede social nova.

“As pessoas acabam usando uma rede social para cada grupo que frequentam. Queremos que elas se sintam mais a vontade para compartilhar as coisas”, explica Victor Ribeiro, diretor de produtos do Google.

O usuário poderá personalizar facilmente as sugestões de grupo e definir se os compartilhamentos serão privados ou públicos. Além disso, ninguém além de você poderá ver o nome que você dá para determinado grupo ou quem está ou não incluído nele.

A nova timeline, que prioriza as atualizações na interface e é uma espécie de ‘scrap coletivo’, se aproxima do modelo Facebook de compartilhamento. Mas ao dividir a rede em subredes, o Orkut caminha justamente no caminho contrário. “Não somos uma pessoa só na vida real e não precisamos ser na rede social”, diz Victor.