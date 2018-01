Orkut não dará mais suporte ao IE6 - Link - Estadão

O YouTube começou no meio de julho a exibir aos usuários de IE6 um aviso informando que, em breve, o site não seria mais compatível com o navegador. O mesmo está sendo feito com o Orkut agora. A campanha dos desenvolvedores começou há cerca de dois meses. Dá pra obsevar pelo gráfico gerado no StatCounter.com como o uso do IE6 caiu desde a campanha iniciada pelo YouTube:

Não foi muito, mas o uso do IE8 subiu significativamente. Fato é que é bem mais fácil desencorajar o uso do navegador quando ele não dá suporte ao YouTube e ao Orkut, dois dos mais populares sites do País.