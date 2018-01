Orkut permite conversas nos scraps - Link - Estadão

Há tempos o Orkut não adicionava novas funções. Nessa quarta-feira, 9, a rede social mais usada por brasileiros trouxe duas novidades: a possibilidade de comentar nos recados, criando uma conversa entre os usuários, e a de indicar o grau de privacidade de cada scrap deixado. Agora, todo recado deixado na página de alguém pode ser classificado como público (todos que estão no Orkut podem ver) ou privado (apenas você e quem recebeu o recado poderão vê-lo).

As novas configurações não suplantam os ajustes gerais de privacidade da conta. Então, mesmo que um scrap seja marcado como público, se a pessoa tiver configurado sue perfil para ser bloqueado, visível apenas para amigos, essa regra continua valendo e apenas os amigos delas poderão ver seus recados públicos.

A possibilidade de comentar em scraps – até agora só era possível fazer isso nas atualizações de status – cria uma nova dinâmica de compartilhamento e interação na rede social. Com a página inicial funcionando como uma timeline, lugar onde o usuário vê as últimas ações de seus amigos dentro da rede, fica mais fácil ver o que um amigo falou a outro e comentar o assunto. Cria-se, assim, uma conversa muito mais fácil de ser acompanhada (está tudo em uma única postagem) e de envolver várias pessoas.

Essa nova função implantada se assemelha bastante do modelo de maior sucesso no mundo, o Facebook. Com mais de 400 milhões de usuários (contra 45 milhões do Orkut), a rede de Mark Zuckerberg se baseia em uma timeline onde as principais e mais atuais ações de usuários e de fanpages são recebidas e podem ser gostadas e comentadas. No Facebook, a interação entre vários usuários em um mesmo tópico ocorre diretamente da página inicial de cada perfil. Visitar o perfil dos amigos – a não ser para ver as fotos – é secundário.

O Orkut deu um grande passo na interação de usuários e foi além. Se, no Facebook, só há a opção de deixar todas as atualizações em diferentes graus de privacidade, no Orkut há apenas duas possibilidades (público ou privado), mas cada scrap pode ser configurado individualmente e muito facilmente. De acordo com cada conteúdo, você opta por quem vai vê-lo e não ter que tomar uma decisão geral sobre quem vai ver o que você escreve na rede.