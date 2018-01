Orkut Promote: uma resposta ao Twitter e Digg? - Link - Estadão

Orkut Promote: uma resposta ao Twitter e Digg?

Em breve, o Google oferecerá um novo serviço no Orkut. A rede social terá um aplicativo chamado Orkut Promote, que facilitará o compartilhamento de vídeos do YouTube, fotos e texto. Semelhante ao ‘repost’ do Yahoo! Meme, o serviço promete ser uma resposta ao que o Twitter está oferecendo.

18/06/2009 | 16h38

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo