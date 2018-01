Os 10 vídeos mais vistos na internet em 2009 - Link - Estadão

Os 10 vídeos mais vistos na internet em 2009

Broadcast yourself é o slogan do YouTube, o maior dos sites de audiovisual da internet. No entanto, nenhum dos 10 vídeos mais vistos de 2009 foi gerado pelos usuários. Na medição da empresa Visible Measures, especializada em audiências na web, nove dos dez vídeos mais populares do ano são videoclips (a única exceção foi o trailer do hit teen Lua Nova). Além do YouTube, a pesquisa também analisou dados de redes sociais, como o MySpace, e o tráfego da MTV. A estimativa levou em conta 200 milhões de vídeos, vistos em 150 plataformas de vídeo.

12/12/2009 | 16h54

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo