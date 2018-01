Os 5 melhores encurtadores de URL - Link - Estadão

SÃO PAULO – Desde que nossos pensamentos online começaram a sofrer com o limite dos 140 caracteres, os serviços para encurtar URLs, como o TinyUrl e o Bit.ly, ganharam visibilidade. Por causa do crescente volume de acessos, o Migre.me,o mais popular site do tipo no Brasil, sofreu instabilidades e chegou a sair do ar no começo do mês.

De tão populares, os compressores foram incorporados até no expediente de crackers, que usam os endereços mascarados para repassar vírus. Mas até para isso já criaram uma solução: o Untiny, um ‘desencurtador’ de URLs.

Apesar de parecerem semelhantes, as vantagens que os compressores oferecem variam bastante. O Link separou as cinco melhores opções, que seguem abaixo.

Mas se você está fora do Twitter e não vê razão para deixar seus endereços curtos, você pode se divertir um pouco com o HugeURL. O link para www.estadao.com.br/link ficou com mais de 50 linhas.

Bit.ly

É o serviço que nós do Link usamos, no nosso Twitter. Após um cadastro, você tem acesso ao número de cliques que seu link recebeu e até mesmo de que local do mundo eles vieram. Há como saber também quem mais encurtou o mesmo link que você. O site ainda oferece aplicativos para o Firefox e para celulares.

Migre.me

O mais popular site de compressão brasileiro. Permite que você consulte links suspeitos, para não cair na armadilha dos crackers. A única desvantagem é que você não pode acompanhar os cliques de todos os seus posts. Apenas os tweets mais populares têm esse privilégio, em um ranking na página principal.

TinyURL

Pioneiro, hoje o TinyUrl perdeu espaço. Além de comprimir seu link, você pode personalizá-lo. Possui bookmarklet, para você guardar seus endereços favoritos.

Notlong

No Notlong, você pode acompanhar as estatísticas do seu Twitter e criar URLs personalizadas. Os serviços não diferem muito dos outros sites já apresentados.

Is.gd

Para quem precisa de mais espaço para escrever, o Is.gd é o ideal: gera micro-URLs. Também possui bookmarklet.