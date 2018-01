Os assuntos do ano no Twitter - Link - Estadão

O Twitter soltou a lista com os “trending topics” do ano em sua retrospectiva 2010. Separadas em oito categorias (Notícias, Pessoas, Filmes, Televisão, Tecnologia, Copa do Mundo, Esportes e Hashtags) as palavras mais citadas por twitteiros de todo o mundo em certo período do ano foram encaixadas em tops 10.

No top 10 geral, a lista ficou com o vazamento de petróleo no Golfo do México em primeiro, Copa do Mundo em segundo, o filme a A Origem (Inception), o terremoto no Haiti, vuvuzelas, iPad, Google Android, Justin Bieber, Harry Potter e polvo Paul em último.

Dentre as notícias, o vazamento de petróleo no Golfo do México ocorrido em abril lidera, seguido por outras tragédias como o terremoto no Haiti, as enchentes no Paquistão, os conflitos entre as Coreias, o resgate dos mineiros chilenos e o recente caso do WikiLeaks.

No que se refere a pessoas, o top 10 abriga duas brasileiras nas 2º e 7º posições: a presidente eleita Dilma Roussef e a médica falecida no Haiti Zilda Arns, respectivamente. O músico teen Justin Bieber lidera; em terceiro lugar aparece Lady Gaga e, em quarto, Julian Assange, o criador do WikiLeaks, preso este mês no Reino Unido.

A Origem, longa-metragem do roteirista e diretor Christopher Nolan, está no topo entre os filmes que mais passaram pelos TT’s do Twitter em 2010. Atrás dele vêm Harry Potter, Scott Pilgrim Contra o Mundo, a animação Meu Malvado Favorito e a refilmagem de Karate Kid.

Dentre os assuntos mais comentados da televisão, estão dois prêmios da MTV (Music Video Awards e Movie Awards), o Grammy e as séries Walking Dead, Glee, Family Guy e CSI.

Na categoria especial sobre Copa do Mundo, as Vuvuzelas foram exaustivamente discutidas. Além dela o Povo Paul, Cristiano Ronaldo e Messi foram os demais assuntos. E, claro, uma atenção especial para os TT’s brasileiros “Dunga”, “Felipe Melo” e o inesquecível “Cala Boca Galvao”.

Mais na área do Link, no setor de tecnologia o iPad ocupa a primeira posição dos assuntos mais comentados, seguido do sistema operacional para celulares do Google, o Android, além do iPhone, do jogo Call of Duty Black Ops, o novo design doTwitter, o browser RockMelt e o sistema de buscas instantâneas, o Google Instant.

Sobre as hashtags, povoam a lista modinhas gringas como o “#rememberwhen” (lembra quando), “#slapyourself” (se estapeie), “#confessiontime” (momento de confissão) ou “#wheniwaslittle” (quando eu era pequeno) e “#haveuever” (você já).

A lista é a segunda etapa da retrospectiva do Twitter. Na primeira, eles criaram uma árvore cronológica com todas as personalidades que entraram para o mundo do Twitter em 2010, como Dalai Lama, Bill Gates e Hugo Chavez.