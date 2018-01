Os desafios da E3 - Link - Estadão

Voltas por cima serão a trama dominante da Electronic Entertainment Expo (E3), a feira anual em que o setor de videogames exibe grande variedade de novos jogos e consoles. A E3 será realizada entre os dias 7 ae 9 deste mês no Centro de Convenções de Los Angeles, EUA.

Cerca de 45 mil jornalistas, profissionais do setor e analistas estarão na California para a conferência, que ocupará um espaço equivalente a oito campos de futebol. Este ano, o evento começa em um momento em que o setor de games está tentando se adequar ao rápido crescimento dos jogos online e para celulares, e quando duas das grandes empresas do ramo se veem em situação insegura.

A Nintendo, que vinha liderando as vendas de hardware, luta para conquistar usuários junto à Microsoft e à Sony – a companhia teve resultados decepcionantes com o lançamento de seu portátil 3DS. Em um esforço para retomar a liderança, exibirá um novo console de videogame.

Até o momento, poucos detalhes sobre o novo aparelho foram divulgados, mas ele deve oferecer recursos gráficos de alta definição, um controlador especial, sensores de movimentos e tecnologia que permitirá que se execute jogos antigos da empresa.

A introdução de um novo console para a casa, o primeiro em cinco anos, pode reanimar o setor mundial de videogames, que vem enfrentando dificuldades apesar de movimentar US$ 65 bilhões ao ano, disseram executivos do setor.

“Considero o lançamento de um novo aparelho da Nintendo como positivo para o setor, porque força todo mundo a apresentar melhor desempenho”, disse Yves Guillemot, presidente-executivo da produtora de videogames francesa Ubisoft. “Isso forçará Microsoft e Sony a agirem”, disse.

A Sony, enquanto isso, tentará apagar a mancha causada por uma violação de dados que expôs informações pessoais de mais de 100 milhões de usuários de sua rede online de videogames.

A empresa lançou o PlayStation 3 em novembro de 2006, enquanto a Microsoft lançou o Xbox em novembro de 2005. Os dois consoles têm vendas firmes e nenhuma das duas fabricantes anunciou planos imediatos para novos sistemas, diferentemente da Nintendo.

Para atualizar seus consoles, Sony e Microsoft lançaram novos controladores dotados de sensores de movimentos, que permitem que os usuários se vejam dançando ou praticando esportes em suas telas de TV.

Hackers. A Sony enfrenta um tipo diferente de obstáculo depois de um ataque de hackers em abril. Desde que ele ocorreu, os críticos vêm atacando a empresa por não proteger bem suas redes e por ter esperado uma semana antes de alertar aos clientes cujos dados podem ter sido comprometidos.

O sistema online de videogames da Sony, a PlayStation Network, passou cerca de três semanas desativado, e algumas de suas partes ainda não voltaram a funcionar em alguns países. Legisladores, autoridades regulatórias e a polícia de diversos países estão investigando os ataques.

Há pouca chance de que a Sony escape às consequências do ataque durante a E3.

“A apresentação da Sony terá de incluir um mea culpa quanto aos ataques e reassegurar os clientes de que suas informações estão seguras”, disse Eric Handler, analista da MKM Partners. “Não vão poder varrer a situação para baixo do tapete.”

Quando conseguir desviar as atenções do ataque, o foco da Sony será divulgar seu novo portátil, o Next Generation Portable, ou NGP, que ainda não foi lançado. O esguio aparelho é dotado de tela sensível a toques de cinco polegadas dispõe de conexões WiFi e 3G e câmera frontal e traseira. A Sony deve divulgar detalhes do preço, data de lançamento e títulos que estarão disponíveis para o NGP, durante o evento.

Jogos online. Outro tema dominante da E3 serão os jogos online. Trata-se de uma ampla game de títulos jogados na internet, especialmente no Facebook, via computador, console ou celular e tablet. Os jogos online e digitais gerarão receita de até US$ 18 bilhões este ano, 15% acima do ano passado, de acordo com a DFC Intelligence.

A Electronic Arts Inc anunciou, nesta sexta-feira, 3, o lançamento de um serviço online de jogos chamado Origin, que permitirá que consumidores comprem e baixem jogos online diretamente dele, bem como acompanhem todos os seus jogos em diferentes plataformas.

Battlefield 3 e FIFA 12, dois títulos importantes da companhia, estarão disponíveis no Origin quando o serviço chegar ao mercado.

