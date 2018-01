Os desafios do empreendedor - Link - Estadão

Gustavo Morale, Aleksandar Mandic, Renato Cruz, Marcelo Romeiro e Romero Rodrigues (foto: Sérgio Castro/AE)

O segundo dia de debates do Encontros Estadão & Cultura reuniu algumas das experiência mais bem sucedidas na internet brasileira para falar sobre empreendedorismo digital.

O jornalista Renato Cruz, do caderno Economia & Negócios, mediou o debate com Gustavo Morale, da HotWords, Aleksandar Mandic, diretor da Mandic e um dos primeiros a criar um provedor de internet no Brasil, Marcelo Romeiro, consultor da Rio Bravo Investimentos e Romero Rodrigues, criador do Buscapé.

Cada um deles falou das dificuldades de começar uma empresa de internet no Brasil. Mandic contou que antes de lançar o portal IG, em 2001, não tinha apoio de ninguém. “Minha esposa, empregada, ninguém acreditava que a ideia podia dar certo. No primeiro dia, tivemos 30 mil visitas”, disse.

Já Romero, do Buscapé, também teve de superar muitas barreiras para que a empresa que reúne ofertas de lojas online desse certo. “Todo dia a empresa corria risco de fechar, não sabia se ia trabalhar no dia seguinte”, conta. Segundo ele, hoje o Brasil já tem uma escala de consumidores conectados à internet muito maior, um cenário mais fácil para novos empreendedores. Ele ainda deu sugestões para investir em novos negócios na internet. “É muito importante ter um projeto real que leve em conta como a tecnologia vai se desenvolver no futuro. E quando a internet chegar neste ponto (de evolução), a empresa vai ter espaço”, afirmou.

Do lado dos investidores, Marcelo Romeiro, da Rio Bravo, apontou que é os novos empreendedores precisam “capturar as sinergias” do negócio para que consigam mostrar porque sua empresa pode ser um bom investimento. “Os executivos às vezes precisam sair do papel de empresário para pensar no negócio com a visão de um acionista”, disse. Segundo Romeiro, os investidores hoje estão se voltando para a mudança do perfil econômico do consumidor no Brasil e focando em novos negócios que também incluam a classe C.

Gustavo Morale, da empresa que criou um sistema de anúncios dentro dos textos na internet, a Hotwords, alertou os novos empreendedores para bom momento da economia brasileira. “As empresas americanas já estão olhando para o mercado pensando no crescimento do Brasil. Já estão fincando a bandeirinha por aqui, demarcando território. E quem está chegando não está vindo para brincar. Acredito que o empreendedor que não começar agora, terá mais dificuldades daqui 2 anos”, disse.

Ele também disse que o Brasil tem uma vantagem em relação aos Estados Unidos porque as empresas têm a possibilidade, e mais facilidade, de trabalhar mirando também outros países da América Latina, além de Portugal e Espanha. “Logo no segundo ano da Hotwords abrimos a empresa no México e na Argentina. Pensamos: se deu certo no Brasil, vamos expandir”.

Romero, do Buscapé, acrescentou que o empreendedor digital no Brasil passou por um problema bom, que dificultou a expansão das empresas brasileiras para o exterior. “O País é tão grande que pensamos antes em atacar o mercado interno do que o da América Latina, ao contrário dos argentinos, que não tinham um mercado interno tão grande. Hoje grande parte das empresas latinas na internet são argentinas.”, disse.

Nesta sexta-feira, 14, ocorre a terceira e última sessão de debates desta primeira edição do Encontros Estadão & Cultura, com os temas do caderno Link.

A discussão será sobre livros digitais e o impacto do Kindle e do iPad para o mercado editorial. Os convidados para falar sobre o tema são Flávio Moura, diretor de programação da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e Samuel Titan, coordenador executivo cultural do Instituto Moreira Salles e professor de literatura comparada na USP. A mediação fica por conta de Alexandre Matias, editor do Link.

O debate é realizado na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Avenida Paulista, nº 2073) a partir das 12h30. A entrada é gratuita.