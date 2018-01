Os engenhosos fones da Arriva - Link - Estadão

“Esses fones de ouvido são montados em uma armação flexível que passa por trás da cabeça. E no centro da armação há – imaginem só – um lugar para um iPod Shuffle. Ele encaixa ali adicionando (oooh!) 15 gramas ao suporte.

A essa altura , você está no céu. Por quê?

Porque não há fios para embaraçarem e se prenderem em coisas, e não há iPod para manipular. Você não precisa de braçadeira, fivela de cinto, suporte de carro ou algum outro dispositivo; a coisa toda pende confortavelmente de sua cabeça. Você é um ciborgue com sua própria trilha sonora secreta.

• Porque é simplíssimo operar o Shuffle sem olhar. Estique a mão e dê um toque em seu único botão grande para tocar ou fazer uma pausa. Se realmente precisar ajustar o volume ou mudar de faixa, pode encontrar pelo tato os respectivos botões nos quatro pontos cardeais. Para ligações telefônicas rápidas, ou bater papo com seu parceiro de jogging, ou fazer um pedido no guichê do drive-through, esse aparelho é mais rápido e mais simples para se parar a música do que o iPod real conectado a suas orelhas.

• Porque a coisa toda é muito mais rápida e mais fácil de encaixar e desencaixar da cabeça. Tem uma única peça e não três (dois fones de ouvido e um tocador).

• Porque essas coisas são ótimas enquanto você corre ou malha. Muito menos peso e confusão, e a peça não se solta.

Eu sempre gostei dessa grande ideia de uma pequena empresa – e lamentei pela Arriva quando a Apple parou de produzir o design do iPod Shuffle de uma polegada quadrada que fazia a coisa toda funcionar.”

Pois bem, o Arriva voltou.

Aí estão mais uma vez os fones de ouvido no suporte flexível que passa por trás da cabeça. Aí estão de novo os botões grandes de volume e tocar/pausa confortáveis para o dedo nas costas do seu pescoço. O Arriva Leo, como ele é chamado, não precisa, contudo, de um iPod Shuffle. Ele tem Bluetooth. Por isso, toca a música de iPhone, iPod Touch, telefone Android, BlackBerry, laptop ou qualquer outra coisa com Bluetooth.

A ideia agora é que você pode manter o fone no seu bolso enquanto corre ou malha. Ele transmite a música aos fones de ouvido montados no suporte flexível quase sem peso enquanto você trabalha, corre ou malha.

Na condição de corredor recente – estou nessa há um mês apenas – acredito piamente no conceito de ouvir música ou podcasts enquanto corro (sim, sim, sei que esta não é uma observação mundialmente impactante).

Mas tive dois problemas com fones de ouvido normais com fio do iPhone. Primeiro, tenho orelhas de um formato estranho que não conseguem manter fones de ouvido no lugar. Sou defeituoso; não tenho o antítrago. Segundo, aquele fio é um incômodo quando você está correndo, e ate quando não está. Por isso, imaginei que o Leo seria a solução perfeita para ambos os problemas.

E ele é.

Durante minha primeira corrida com essas coisas, elas ficaram escorregando para fora dos soquetes de minhas orelhas. Gastei algum tempo, porém, no site realmente amador da empresa, e descobri vídeos que explicam como customizá-los. O suporte todo é feito de metal flexível com um par de arabescos ao longo do caminho que você pode pressionar para encurtar ou distender para aumentar. Você também pode curvar as hastes que seguram diretamente os fones de ouvido.

Virando essas hastes em quase 90 graus, forçando os fones de ouvido diretamente em minhas orelhas, consegui esculpir os Leos num formato que não se soltava durante corridas.

Infelizmente, eu me vi tendo que repetir essas manobras a cada corrida. Esse é praticamente o único momento em que se pode usar “estorvo” e “Leo” na mesma sentença.

O som é muito bom; os Leos são à prova de suor e respingos; eles tocam por cinco horas com uma carga de bateria; e também permitem fazer telefonemas. Quando você dá um toque no botão de energia atrás de sua cabeça, responde à ligação, que vem somente para o fone de ouvido da direita. Eu estava prestes a questionar o arranjo quando me ocorreu de que usamos o telefone celular somente em uma orelha, também! Essa chamada para uma única orelha só é um senão quando comparada com fones de ouvido normais Android e Apple, que trazem a ligação para as duas orelhas.

Depois de aprender quais dos três botões fazem quais funções quando você os toca ou aperta, pode-se mudar de faixa, ajustar volume e até operar o controle de voz Siri (“toque um pouco de Beatles”).

Os Leos vêm com um estojo de carregar de bolso e um conjunto de “Acousticbuds”, cones de silicone para afixar nos fones para eles entrarem mais fundo em suas orelhas. Há outros fones de ouvido Bluetooth, é claro, mas não encontrei nenhum outro que tenha Bluetooth e um design de fixação por trás da cabeça, e não por cima dela. Esse estilo significa que você pode usá-los junto com óculos, óculos escuros, capacetes ou chapéus – até se você não estiver usando nada sobre a cabeça, ele não desarruma seus cabelos. Nota para espiões ou pessoas em reuniões chatas: se tiver cabelo comprido, esse design significa que você pode até ouvir música sem ninguém perceber.

Os Leos custam US$ 75, e fico feliz em dizer que mantêm a velha tradição de inteligência e design esperto da Arriva.

/Tradução de Celso Paciornik

* Publicado originalmente em 31/5/2012.