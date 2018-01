Os ex-sócios de Zuckerberg - Link - Estadão

facebook.com/ChrisHughes

Criou o Facebook junto de seus colegas de quarto em Harvard, Zuckerberg e Moskovitz. Foi porta-voz da rede social e gerenciador do projeto Share, que pretendia criar novos meios de compartilhamento de informações para estimular a interação entre os usuários. Foi ele quem lançou a ideia de um botão que permite o envio de links em apenas um clique, que cria uma pré-visualização da página que será compartilhada. Hughes saiu do Facebook em 2007 para ajudar a criar um outro sucesso na internet: a campanha que levou Barack Obama à Casa Branca.

Foi gerente-sênior de plataforma do Facebook e criador de importantes funções que mudaram o jeito de funcionar da rede social. Com o Platform, a primeira plataforma social do mundo, reuniu mais de um milhão de desenvolvedores em 180 países para criar aplicativos para a rede social. Neste ano, esteve por trás do projeto que espalhou o botão Curtir pela web e integrou sites ao serviço. Saiu do Facebook para lançar a startup Path.

De primeiro chefe de tecnologia a vice-presidente de engenharia do Facebook, foi Dustin Moskovitz quem supervisou toda a criação da arquitetura da maior rede social do mundo. Também foi responsável pela elaboração e pelo desenvolvimento do projeto que está levando o Facebook para o ambiente mobile. Com uma fortuna avaliada em US$ 1,4 bilhão vindos da sua participação nos lucros do Facebook e de outros pequenos empreendimentos pessoais, ficou na 290ª posição na lista da Forbes dos 400 americanos mais ricos.

