Os hábitos na rede - Link - Estadão

Pesquisa indica como o brasileiro usa a internet; jovens usam mais redes sociais e os mais velhos, leem mais notícias

SÃO PAULO – O brasileiro utiliza a internet basicamente para quatro atividades, segundo mostra o estudo “Hábitos dos brasileiros que acessam a internet para fins particulares”, realizado pela empresa de pesquisa de mercado GfK.

A troca de e-mails com familiares ou amigos foi citada por 44% dos entrevistados como o principal uso da web e a leitura de notícias foi lembrada por 40%, número próximo a citações para redes sociais (39%) e busca de informações gerais (também 39%).

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Sobre o tempo que dedicam para o uso particular da web, 40% dos consultados disseram que utilizam a rede por 1 ou 2 horas por dia, 18% passa menos de uma hora na web e 19% não usam a internet diariamente. A troca de e-mails como principal finalidade da internet mostra, conforme o estudo, uma grande diferença entre mulheres e homens. Essa atividade foi citada por 51% delas, contra 38% deles.

Já a respeito da leitura de notícias na web a disparidade aparece na idade dos internautas — o costume é mais comum para os que têm a partir de 56 anos (59%) do que para aqueles com idade entre 18 e 24 anos (31%). A situação é outra, porém, no uso das mídias sociais, onde os mais jovens prevalecem. Na faixa etária que vai dos 18 aos 24 anos as mídias sociais foram lembradas por 61% e, entre aqueles com 25 a 34 anos, a porcentagem chegou a 47%.

A pesquisa aponta ainda que, apesar do crescimento do comércio eletrônico nos últimos anos, apenas 9% citaram essa atividade como um dos usos mais frequentes na rede.

/ AGÊNCIA ESTADO