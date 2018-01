Os indicados ao Webby Awards - Link - Estadão

A sensação pop Justin Bieber, a banda premiada com o Grammy Arcade Fire e o videogame para celulares Angry Birds estão entre os indicados aos Webby Awards (veja lista aqui), a premiação internacional mais importante para conteúdos na web.

Bieber foi indicado pelo vídeo “Justin Bieber Takes Over Funny Or Die”, enquanto a Arcade Fire foi citada pelo vídeo “We Used to Wait”. Os indicados para a 15a edição anual dos prêmios foram anunciados nesta terça-feira, 12.

Os vencedores serão anunciados em 3 de maio e homenageados em um evento de gala em 13 de junho em Nova York.

Entre outras celebridades indicadas estão os atores Jim Carrey, Will Ferrell, Chevy Chase e Meryl Streep e os cantores Katy Perry e Bob Dylan.

O site Funny Or Die recebeu dez indicações, e o site do The New York Times recebeu 18.

O game Angry Birds, que virou fenômeno da cultura pop e mostra pássaros destruindo com a ajuda de um estilingue os porcos que roubaram seus ovos, foi indicado na categoria de melhor game para celulares.

Os organizadores dos Webby disseram que o misto eclético de indicados mostra como a internet vem sendo uma força motriz na cultura pop.

Entre os prêmios principais estão os de melhor vídeo viral e performance individual, além de categorias de comédia e drama.

