Os maiores virais brasileiros juntos - Link - Estadão

Nissim Orfali, a Luiza do Canadá, o menino que ‘infarta do coração’, as ‘arvri somos nozes’, os mamilos polêmicos e mais

SÃO PAULO – A lista é grande, engraçada e um verdadeiro exercício para a memória. Consegue se lembrar de todos os virais brasileiros no Youtube? O produtor porto-alegrense Clauss Pupp em seu projeto MashmyAs$ reuniu a maioria deles em “NissimTube (Nissim Ourfali Bar Mitzvah vs. Clássicos do Youtube)”.

Veja o resultado:

Veja a lista de virais usados:

- Nissim Ourfali Bar Mitzvah

- Sandy, Devassa,

- INRI, Versão Mística de Baby

- Tô com fome quero leite

- Eu sou Stefhany

- Luiza no Canadá

- Christiane Torloni, Dia de Rock Bebê

- Trenzinho Carreta Furacão

- Um infarto do coração

- Magali Dançarina

- LevaNóiz – Liga da Justiça

- E O PINTINHO PIU

- Eu não sou cachorro não

- Não admito a mudança no facebook

- Mamilos são muito polêmicos

- Devassa do Pará

- Lohane Vêkanandre Sthephany Smith Bueno de HA HA HA de Raio Laser bala de Icekiss

- Ninguém me tucuta

- Dako é bom

- A filha da Janete

- Rafinha Bastos – Comeria ela e o bebê

- Avassaladores – Sou Foda

- Jeremias (Foi o câo q colocou pra mim bebe)

- As Arveres somos Nozes

- Ruth Lemos – Sanduichi-ichi

- Lasier Martins tomando choque

- Tapa na Pantera

- Comeu e não pagou

- Confissões de um EMO