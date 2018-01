Os maiores virais reunidos - Link - Estadão

Canadense cria mashup com os grandes virais da internet em formado de música

SÃO PAULO – O canadense Luc Bergeron é especialista em criar montagens e fazer mashups de vídeos. Entre tantos, já fez uma homenagem para Michael Jackson e reuniu covers de Adele.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Sua última criação é um vídeo reunindo uma série de virais em formato de música – tem David After Dentist, LEAVE BRITNEY ALONE!, Charlie Bit My Finger, Nyan Cat, entre outros. A ideia lembra o remix dos virais brasileiros feito pelo produtor porto-alegrense Clauss Pupp.

O próximo projeto do canadense é um seriado em que a premissa é uma webcam capaz de viajar no tempo permitindo que se converse com pessoas do passado.

Assista ‘Viral Video Story’ I e II: