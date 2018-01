Os mais compartilhados no Facebook - Link - Estadão

Rede social divulga lista de 40 notícias mais compartilhadas pelos usuários norte-americanos em 2011

SÃO PAULO – O Facebook montou uma lista com as 40 notícias mais compartilhadas pelos usuários norte-americanos na rede social este ano.

Da lista, 13 reportagens foram publicadas pelo Yahoo; 11 pela CNN, o New York Times responde por sete e Huffington Post; Wall Street Journal e Washington Post possuem uma cada.

A lista agrega assuntos sérios como o terremoto seguido de tsunami no Japão em março, até a mudança do calendário do Zodíaco com o “nascimento” do signo Serpentário, e memes muito comuns de internet envolvendo bebês ou situações engraçadas.

Além desses, há textos curiosos como uma lista de coisas que as pessoas nascidas em 2011 provavelmente nunca saberiam, ou a definição do rosto mais comum do mundo e muito conteúdo relacionado a Steve Jobs.

Abaixo, os 10 itens principais da lista (títulos em português, em tradução livre):

1. Fotos de satélite do Japão, antes e depois do terremoto e tsunami

2. O que os professores realmente querem dizer aos pais

3. Não, seu signo não mudou

4. Pais, não vistam suas filhas como vagabundas

5. Pai dança valsa com filha (vídeo)

6. Em funeral, cão chora por militar morto no Afeganistão

7. Você vai pirar quando vir o novo Facebook

8. No Japão, cão fica em escombros ao lado de amigo ferido

9. Crocodilo gigante é capturado vivo nas Filipinas

10. Novo calendário do Zodíaco: Serpentário, o 13° signo?

Para ver a lista completa feita pelo Facebook, clique aqui.