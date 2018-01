Os novos domínios da internet - Link - Estadão

Entidade reguladora divulga lista de pedidos; Amazon quer .music, Google quer .google e muitos querem .app

SÃO PAULO – Domínios como .porn, .ninja e .arab estão entre as solicitações recebidas pela ICANN numa lista divulgada nesta quarta, 13. A corporação que coordena a regulação e distribuição dos chamados gTLDs (sufixos de endereços na internet como .com) recebeu um total de 1.930 inscrições.

Vários domínios são disputados por mais de uma entidade, entre eles .sex, .home, .art, .book, .news e .vip. O recordista é .app, presente em 13 solicitações.

Entre os muitos que requisitaram a terminação .music está a o gigante do varejo online Amazon. O Google deu entrada em uma série de pedidos, incluindo óbvios como .google e .youtube e alguns inusitados como .and, .boo, .dad and .new.

A partir de agora, começa um prazo de sete meses para o envio de contestações aos pedidos. Depois disso, segundo a BBC, a Icann irá ativar os novos domínios em grupos de 500, começando por volta de março de 2013.

A BBC informou também que o plano tem sido alvo de muitas críticas, especialmente com relação aos custos e o fato de que o primeiro lote a ser ativado estará em vantagem com relação aos que vêm depois.