Os números do Facebook no Brasil - Link - Estadão

O tempo médio de permanência por mês chega quase a sete horas por mês contra 1h49m no Orkut

O Facebook divulgou uma série de estatísticas sobre sua versão brasileira. Os dados foram reunidos no infográfico publicado abaixo.

Segundo eles, o Orkut está comendo uma bela poeira. O usuário brasileiro do Facebook tem gasto em média quase sete horas por mês no site. Enquanto isso, o orkuteiro fica em média 1h49m na sua rede social preferida.

Outro dado interessante é que as mulheres estão acessando mais o Facebook que os homens no Brasil. Elas são responsáveis por 54% dos acessos contra 46% dos homens.