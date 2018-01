Os primeiros clipes gravados com o iPhone 4 - Link - Estadão

Apesar dos problemas com a antena do iPhone 4, sua câmera parece funcionar bem. Já surgiram dois clipes no YouTube, ambos alegando ser “o primeiro clipe gravado totalmente com o iPhone 4”. Enemy Eyes, da banda Anix e Cascade de Flakjakt. Ambos são visualmente muito bons e, se um dos motivos que está te fazendo pensar em comprar um iPhone 4 é a câmera para fazer vídeos, vale uma olhada.

Ps: Se você gosta de boa música, vale uma conferida no clipe de Flakjakt, da canção Cascade.