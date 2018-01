Os robôs do futuro - Link - Estadão

Dançar como Michael Jackson, pegar um ovo sem quebrar, dobrar roupas ou cumprir tarefas que uma pessoa pediu são algumas das funções dos robôs de última geração apresentados nesta terça-feira, 29, em uma conferência internacional em Zaragoza (nordeste da Espanha).

A conferência “Robotics: Science and Systems”, o mais importante encontro internacional da área, reúne cerca de 300 pesquisadores de 25 países, de empresas como Google, Microsoft e instituições como a NASA, para apresentar e analisar os últimos trabalhos nesta área, como explicou o professor José Neira, presidente do comitê local da reunião, em uma coletiva de imprensa.

Apesar de ser difícil prever o futuro da robótica, Neira admitiu que o cinema e televisão, em muitos aspectos, decidem como será esta evolução. Ele citou o exemplo da série de TV Knight Rider, que inspira um carro ultra-moderno que a

Volkswagen está projetando para 2025, ou a série Guerra nas Estrelas, que em uma das passagens mostra uma prótese de mão controlada pela mente sendo implantada em uma pessoa — ideia que está sendo desenvolvida por pesquisadores.

No entanto, hoje as principais aplicações dos robôs humanóides — dotados de sensores para ver, escutar, tocar e se mover — são facilitar a vida cotidiana, ajudar as pessoas com mobilidade reduzida ou realizar trabalhos perigosos demais para as pessoas, como foi possível comprovar na feira.

Assim, pela primeira vez na Europa, foi apresentado o robô PR2, da empresa norte-americana Willow Garage, o mais avançado andróide do mundo na categoria de robôs pessoais — para ajudar pessoas nos trabalhos domésticos. Ele é capaz de dobrar uma pilha de roupas e organizá-la.

Outro robô, o ‘Nao’ de 58 centímetros, criado pela empresa francesa Aldebaran Robotics, é capaz de dançar a música “Thriller” de Michael Jackson, além de se levantar sozinho quando cai e até de contar histórias. Ele foi criado como uma plataforma educacional.

O pequeno robô já tem um sucessor , o ‘Romeo’, cujo protótipo de um metro e meio, que deve ficar pronto em 2011, poderá ajudar pessoas com deficiências físicas.

Também foi exposta a mão robótica mais avançada do mundo (da norte-americana Barret Technology), que pode segurar um ovo sem quebrá-lo. E a empresa espanhola Robotnik apresentou o ‘Summit’, seu mais recente modelo que tem um controle de movimentos mais sofisticado do que aqueles empregados em robôs que desativam explosivos, explicou Roberto Gúzman, do departamento de engenharia da empresa.

A universidade de Zaragoza, que organiza a conferência, apresentou um projeto para controlar com a mente os movimentos de um robô. Assim, dois jovens voluntários, com um gorro repleto de eletrodos na cabeça, se concentraram nos movimentos que queriam realizar. O robô recebia os sinais mentais por uma rede sem fios processadas por um computador.

