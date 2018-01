Os rumores sobre o iPhone 4G - Link - Estadão

Os rumores sobre o iPhone 4G

O blog francês No Where Else criou uma imagem interessante que reúne os rumores sobre o próximo modelo do iPhone que por enquanto está sendo chamado de iPhone 4G (se é que é assim que a Apple irá batizá-lo). O aparelho é esperado para maio ou junho, seguindo a histórico da Apple de apresentar um novo modelo a cada ano, sempre durante estes meses.

18/01/2010 | 16h52

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo