Os rumos do comando - Link - Estadão

Outro caminho possível é o apontado pela Asus no projeto Waveface, que propõe aparelhos que são as próprias interfaces. Um notebook, por exemplo, seria feito de uma fina tela dobrável, sensível ao toque. Se for necessário teclar, uma parte da tela vira um teclado virtual, como no iPod. Mas com uma diferença: as teclas se elevam, como bolhas em alto relevo. “É uma tecnologia totalmente viável em um futuro próximo”, diz Jeffrey Liu, um dos engenheiros do projeto. Não quer mais teclar? O teclado some, e a superfície fica lisa de novo.

Leia também:

Sem teclado nem mouse

Quando a tecnologia vira sexto sentido

Meio termo: mouse com supefície tátil

Mudança começou com celular

Controle na ponta dos dedos

Análise: iPad eleva nível da disputa

Análise: Um à frente, dois para trás