Os tentáculos da Digital Sky - Link - Estadão

O grupo de investimentos russo Digital Sky Technologies, que comprou uma participação de 300 milhões de dólares no Facebook ano passado, liderou um investimento de 135 milhões de dólares no site norte-americano de compras coletivas Groupon.

O DST e co-investidor Battery Ventures afirmaram que a maior parte do dinheiro será usado para financiar a expansão global do Groupon, que usa o poder de compra coletivo para conseguir descontos em atividades, alimentos e produtos para seus milhares de clientes.

O Groupon (www.groupon.com) opera em mais de 50 cidades, e afirma ter conseguido economizar mais de 150 milhões de dólares para seus usuários desde seu lançamento em 2008.

A empresa faz parte do The Point (www.thepoint.com), uma comunidade online lançada em 2007 para organizar ações em grupo. O Groupon acabou de ser lançado em Toronto, no Canadá –sua primeira localidade fora dos Estados Unidos– e planeja expandir para Londres.

“Este investimento reflete nossa visão de que redes sociais e ações comunitárias serão o motor e irão definir a evolução da Internet no futuro”, disse o presidente-executivo do DST, Yuri Milner, em comunicado nesta segunda-feira.

O grupo também tem participação na produtora de videogames sociais Zynga, que cria jogos para redes sociais como Facebook e MySpace, e lucra com a venda de produtos virtuais.