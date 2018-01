Os vencedores do Vimeo Awards - Link - Estadão

Post publicado no:

Por Rik Fairlie

O Vimeo pretende tornar Hollywood — suas regras e restrições incômodas — irrelevantes, e a julgar pelos vencedores da primeira premiação do site de compartilhamento de vídeos online, ele fazendo um trabalho digno de crédito.

Nove curtas foram selecionadas para o primeiro Vimeo Awards, no sábado, com cerimônia no Visual Arts Theater em Chelsea. O prêmio de Melhor Vídeo, que inclui uma soma de US$ 25 mil para criação de um novo projeto, foi para Eliot Rausch da Phos Pictures, pelo seu documentário Last Minutes with ODEN (“Últimos minutos com ODEN”, em tradução livre).

Eliot Rausch recebendo o prêmio de melhor filme do Vimeo Awards. FOTO: NEW YORK TIMES

O documentário, profundamente pessoal, explora o amor e o apoio incondicional de um cão de três pernas chamado ODEN por um ex-detento.

É um documentário filmado e editado de maneira fantástica e com o coração. E fique sabendo que ele também pode arruinar o seu dia, porque ODEN, que está morrendo de câncer, sofre uma eutanásia diante da câmera.

Eis uma lista dos vencedores nas nove categorias da premiação:

Narrativa: Thrush, de Gabriel Bisset-Smith. Um relacionamento (fictício) de seis meses e a perseguição que se segue. Narrado através de fotos e voz em off, dura quatro minutos.

Documentário: Last Minutes with ODEN, da Phos Picures. O último dia de vida de um cão que ajudou um ex-detento a se adaptar à vida fora da prisão.

Vídeo de Música: Liar’s Scissor, de Andy Bruntel. Um homem à deriva no mar num barco inflável é atormentado pelas rochas. Realmente atormentado.

Animação: Between Bears ( Entre Ursos), de Eran Hilleli. Filme que começa com uma imagem abstrata e se desenvolve numa poesia angular, silenciosa.

Série Original: Break-ups: The Series (Rupturas: As séries), de Ted Tremper. Uma cena realmente dura, mas hilária, de um rompimento, improvisada por dois atores.

Experimental: Oops, de Chris Beckman. Uma fusão de sons explorando o que ocorre quando cinegrafistas amadores derrubam suas câmeras e eles próprios caem. (Pessoalmente, adorei o finalista, The Holy Chicken of Life & Music, em que uma galinha de duas cabeças e com chifres supervisiona o nascimento e a ópera.

Animação: Triangle (Triângulo), de Onur Senturk. Um vídeo curto, mas impressionante visualmente mostrando os trabalhos gráficos de Robert Knoke.

Vídeo performance: Fluid Sculpture (Escultura fluída), de Charlie Bucket. Luz e líquido vibrando através de uma escultura em tubo trançado.

Remix: Breakdown the Video, por Kasumi. Remixagem de sequências filmadas dos anos 40 e 50 como comentário sobre o capitalismo, o Exército dos Estados Unidos e a invasão de seres de outro espaço (com cabeças de bonecas flutuando).

Depois da cerimônia da premiação, Vimeo projetou um show de luz na fachada sul do prédio da IAC na Rua 18 West. A projeção feita por computador competiu com os excêntricos vitrais do edifício projetado por Frank Gehry. Não sei ao certo quando foi feito o ensaio da exibição, mas foi impecável, sem um problema. Gravei um vídeo com meu iPhone e, embora não tenha qualidade Vimeo, você poderá ter a imagem.