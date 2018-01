Os virais que deram certo em 2010 - Link - Estadão

Em ano de Copa do Mundo, não é de surpreender que a marca mais viral tenha sido a Fifa. Mas o infográfico feito pela Viral Ad Network apresenta alguns pontos bem interessantes sobre a publicidade das marcas ao longo de 2010.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os vídeos mais vistos foram Waka Waka, da Shakira, que rendeu pontos de viralidade para a Fifa. Ele é seguido por Ghymkhana Three, da DC Shoes, e Old Spice Questions, da Old Spice.

Segundo o levantamento, o Facebook triplica a viralidade da marca. O infográfico também fala do potencial viral da paródia (como Ghymkhana Three) e séries (como a Old Spice Questios).

O infográfico também apresenta os vídeos mais compartilhados no Twitter e no Facebook. O ranking é diferente: no Twitter, quem vence é Justin Bieber. No Facebook, Dhymkhana Three.

Confira: