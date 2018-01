Otan apresenta site para diálogo com cidadãos - Link - Estadão

Plataforma digital quer estimular diálogo sobre políticas e projetos da organização militar

BRUXELAS – A Otan apresentou nesta segunda-feira, 5, uma nova plataforma digital para estimular o diálogo direto com os cidadãos sobre suas políticas e projetos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O site, chamado de “WE-NATO“, usará redes sociais como o Facebook e o Twitter para facilitar o contato entre os cidadãos e os responsáveis da organização.

“Queremos conversar com as pessoas sobre assuntos de importância fundamental para a segurança transatlântica e global. Desejamos escutar a opinião e os comentários delas e dividir nossos pensamentos”, explicou a Otan em comunicado.

Por meio do novo site (www.we-nato.org), as pessoas poderão fazer perguntas diretas aos responsáveis da Aliança Atlântica, utilizando a hashtag “#asknato” no Twitter, ou escrevendo suas próprias mensagens em blogs.

Entre os temas sobre os quais a Otan deseja promover o debate estão a proliferação de armas de destruição em massa, a resposta ao terrorismo internacional, o crime eletrônico e a prevenção de conflitos.

A apresentação do “WE-NATO” acontece poucos meses antes da realização da próxima cúpula de líderes da Aliança, que ocorrerá em maio em Chicago (EUA).

No encontro, deverão ser tomadas importantes decisões sobre o futuro do Afeganistão e estabelecidos os novos projetos de cooperação em defesa entre os Estados-membros da organização.

/ EFE