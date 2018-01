Pacote integrado de serviços - Link - Estadão

RIO DE JANEIRO – A Embratel, a Net e a Claro, empresas do grupo mexicano América Móvil, anunciaram nesta quarta-feira, 5, numa entrevista coletiva em São Paulo, um processo de integração de serviços, o que pode ser um primeiro para a fusão das três companhias.

Os clientes poderão assinar um único contrato com as empresas e terão um desconto de cerca de 30% em relação às tarifas cobradas atualmente de forma separada, anunciaram os presidentes das três companhias em entrevista coletiva.

A primeira oferta em conjunto terá o nome de combo multi e terá quatro opções, num valor entre R$ 399,90 e R$ 699,90. O serviço dará acesso a televisão por assinatura em alta definição, aluguel de filmes online, internet em banda larga a cabo e sem fio, telefonia fixa e celular e acesso a internet em móveis e tablets. Os pacotes estarão à venda a partir do dia 15 de outubro.

“Não se trata de uma fusão. Trata-se de uma associação comercial. As três empresas seguirão concentradas em seus segmentos e são complementares em seus serviços”, esclareceu o presidente de NET, José Antonio Félix, ao descartar que as empresas do grupo América Móvil no Brasil pretendam promover um reajuste acionário.

Félix, no entanto, admitiu que uma possível fusão possa acontecer no futuro, medida que dependeria da vontade dos acionistas. ”Demos início ao processo de oferta de multiserviços, que permitirão conexão, mobilidade, economia, entretenimento e informação a qualquer hora e lugar”, disse o executivo.

O anúncio da associação era esperado desde o mês passado, quando foi permitido que empresas de telecomunicações ofereçam serviços de TV por assinatura. Além da América Móvil, os grupos que oferecem esse tipo de serviço no Brasil são a espanhola Telefônica e a brasileira Oi.

