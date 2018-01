Pagamento de boas vindas - Link - Estadão

Stephen Elop em sua palestra durante o Mobile World Congress, em Barcelona, em fevereiro. FOTO: Gustau/Reuters

A Nokia, maior fabricante de celulares do mundo, vai pagar a seu novo presidente-executivo, Stephen Elop, mais de US$ 6 milhões por ele ter deixado a Microsoft em setembro do ano passado para ingressar na empresa finlandesa, segundo documento divulgado pela companhia nesta sexta-feira, 11.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Como compensação pela mudança, a Nokia pagou a Elop, em outubro, 2,3 milhões de euros (aproximadamente US$ 3,18 milhões) e vai pagar mais US$ 3 milhões em outubro deste ano, segundo documento encaminhado ao órgão regulador dos mercados norte-americanos Scurities and Exchange Commission (SEC).

O salário bruto total de Elop é de 1,05 milhão de euros, pouco abaixo de seu antecessor Olli-Pekka Kallasvuo, cujo salário-base era de cerca de 1,18 milhão de euros em 2009.

/ REUTERS