Pagamento por celular da Oi em outubro - Link - Estadão

Serviço de pagamento valerá inicialmente só com a bandeira Mastercard. FOTO: JF Diorio/AE

SÃO PAULO – O Banco do Brasil e a Oi lançaram o cartão de crédito Oi, que poderá ser utilizado como cartão tradicional – inicialmente com a bandeira Mastercard – ou via celular Oi. Segundo as empresas, a função de pagamento com celular estará disponível nas máquinas da Cielo e utilizará a plataforma da Paggo.

O cartão será vendido para toda a base de clientes da operadora e emitido pelo Banco do Brasil, que ficará responsável também pela análise e concessão do crédito e pelo pós-venda do produto.

É o primeiro produto lançado pela parceria que prevê também o lançamento de outro produto: o cartão pré-pago. Este produto será ofertado à base de clientes Oi que não têm acesso a cartões de crédito ou débito, nem possuem conta corrente (a Oi estima que em sua base exista em torno de 15 milhões de clientes não bancarizados). Esta iniciativa objetiva popularizar o acesso a serviços financeiros a uma maior parcela da população no País.

Celular. A partir de outubro, o pagamento com celular na máquina da Cielo estará disponível para os portadores do cartão Oi. A operação inicia-se na região Nordeste. Os estabelecimentos comerciais, clientes da Cielo, de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Bahia e Ceará serão os primeiros a experimentar a nova forma de capturar transações. A partir de janeiro de 2012, a operação será expandida para todo o território nacional, segundo as empresas.

Em setembro de 2010, a Cielo e a Oi firmaram uma joint venture direcionada ao desenvolvimento da aceitação de pagamentos com celular no Brasil: a Paggo Soluções. Esta sociedade permitirá a aceitação do pagamento com celular na rede da Cielo e expandirá a aceitação de meios de pagamento eletrônico como complemento as suas diversas soluções de pagamento.

Segundo as empresas, a tecnologia da Paggo é segura: o pagamento só é liberado após autorização do cliente, através de uma senha pessoal. A senha e as mensagens SMS não ficam armazenadas no celular nem na máquina da Cielo. Para fazer o pagamento, basta que o usuário informe o número do celular para o lojista digitá-lo na máquina da Cielo e autorize a compra via SMS.

O Banco do Brasil e a Oi firmaram parceria, em setembro de 2010, para emissão de cartões co-branded e pré-pagos, no formato tradicional e baseado na tecnologia mobile payment da Paggo.

