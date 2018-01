Pagamento por celular no Android - Link - Estadão

O CEO do Google, Eric Schmidt, em apresentação na conferência Web 2.0 nesta segunda. FOTO: Paul Sakuma/AP

A próxima versão do Android, o sistema operacional para smartphones desenvolvido pelo Google, será compatível com uma tecnologia que permite usar o celular para realizar compras em lojas e restaurantes em vez do cartão de crédito ou débito.

O presidente executivo do Google, Eric Schmidt, afirmou na segunda-feira, 15, que a próxima versão do Android, o Gingerbread, terá compatibilidade com a tencologia Near Field Communications (NFC), que permite realizar pagamentos apenas aproximando o telefone de terminais de compra compatíveis. Ele afirmou que o software pode ser lançado em algumas semanas.

“Isto pode substituir o cartão de crédito”, disse Schmidt, na conferência Web 2.0, em São Francisco (EUA).

O Google não tem planos imediatos de desenvolver nenhum aplicativo para usar esta capacidade de pagamento móvel, mas Schmidt esperava que outras empresas aproveitem da disponibilidade da tecnologia.

“Minha suposição é de que vão surgir 500 novas empresas de pagamento por celular quando esta plataforma estiver disponível”, disse Schmidt.

O CEO do Google acrescentou que o Google se associaria com empresas traducionais de cartões de crédito, como operadoras de cartões, em vez de competir com elas.

Ainda que a tecnologia NFC leve anos para estar disponível em celulares e lojas, a compatibilidade com o Android pode acelerar a adoção do sistema de pagamento por celular.

O Android do Google é o segundo sistema operacional para smartphones mais usado no mundo, de acordo com números sobre o terceiro trimestre da empresa de consultoria Gartner, atrás do Symbian, da Nokia, e na frente do iOS, usado no iPhone da Apple.

/ Alexei Oresckovic (REUTERS)