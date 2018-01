?Página inicial da internet? quer dar lucro - Link - Estadão

O Reddit, site de discussões, fóruns, humor e abstrações anuncia um serviço de assinatura, o Reddit Gold

SÃO PAULO – Mesmo tendo mais de 70 milhões de leitores mensais e ser um dos sites mais influentes da rede, o Reddit não dá lucro. Mas isso vai mudar, segundo um de seus criadores, Alexis Ohanian.

Autodenominado como ‘página inicial da internet’, o site que junta links, discussões, fóruns e abstrações criou uma assinatura especial, o ‘Reddit Gold’. Por US$ 3,99 por mês, o plano tira anúncios e dá acesso antecipado a novos produtos do site, além de aumentar o poder de visibilidade dos comentários do usuário.

