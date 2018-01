País do Caribe terá site pirata 'oficial' - Link - Estadão

Pirate Bay poderá ajudar Antigua a montar site não-autorizado de download de filmes, música e software americanos

SÃO PAULO – A pequena nação caribenha de Antigua e Barbuda pode ser o primeiro país do mundo a ter um site pirata mantido pelo governo. O país terá em breve uma licitação para decidir quem irá montar uma plataforma online com o conteúdo não-autorizado. O Pirate Bay é um forte candidato.

A iniciativa se torna ainda mais inusitada quando se sabe que o país de cerca de 80 mil habitantes tem o aval da Organização Mundial do Comércio (OMC) para levá-la adiante. O motivo é que a entidade julgou a favor de Antigua e Barbuda em uma disputa com os EUA relacionada à indústria de jogo online da pequena nação.

Como jogar na internet a dinheiro é proibido nos EUA, o governo americano agiu para desmantelar esse tipo de entretenimento, ainda que operado fora de seu território. Com isso, os EUA arrasaram o setor em Antigua e Barbuda, “provocando a perda de milhares de empregos e o confisco de bilhões de dólares pertencentes a operadores de jogo e seus clientes”, segundo o ministro das Finanças de Antigua, Harold Lovell. O pequeno país era responsável por 59% do jogo online do mundo em 2001. Em 2007, sua participação tinha caído para 7%.

Como medida de compensação, Antigua e Barbuda receberam autorização da OMC para montar um portal de download de conteúdo americano isento de pagamento de direitos autorais. O governo de Antigua promete oferecer filmes, programas de TV, música e software. O dinheiro poderia vir de propaganda, cobrança por download ou assinatura. A OMC definiu um teto de US$ 21 milhões de renda para o site.

Uma fonte ligada ao governo da nação caribenha revelou ao site Torrent Freak que o Pirate Bay seria um excelente parceiro para levar a empreitada adiante. Por sua vez, o sueco Pirate Bay, maior site de compartilhamento de arquivos do mundo, disse ao Torrent Freak que “adoraria ajudar”. Nenhuma negociação oficial entre as duas partes teria começado ainda.

A preferência pelo Pirate Bay viria da projeção mundial que o site tem, além do fato de que teriam menos chances de se intimidarem com qualquer resposta americana.

O procurador-geral de Antigua garantiu que os direitos de proprietários não-americanos serão respeitados.